Sokak röportajında hilafet tartışması gündem oldu. ‘12 şehit verdiğimiz günün akşamı TRT’de neden eğlence programı yaptı?’

İstanbul Eminönü’nde, sosyal medyada sokak röportajları yayınlayan Halk Mikrofonu isimli kanalın bir röportajında hilafet tartışması gündem oldu.

"BİZİ BUNLARLA SINAMAYIN"

Muhabir Ezgi Yılmaz ile vatandaşlar arasında başlayan tartışmada 12 şehit verdiğimiz günün ertesinde hükümetin Filistin’e destek mitingi ve yürüyüşleri düzenlemesi hakkında konuşan Yılmaz, “Bizi bunlarla sınamayın” dedi.

Muhabir Ezgi Yılmaz’ın konuşması şöyleydi:

"12 ŞEHİT VERDİĞİMİZ GÜNDE NEDEN FİLİSTİN MİTİNGİ VE ĞLENCE PROGRAMLARI YAPTI?"

“12 şehit verdiğimiz günün ertesi gününde Beyazıt Meydanı’nda hilafet naraları attırıp Filistin için yürütenlere söyleyeceksiniz. Nereden biliyorsun buradaki insanların şehitler için tepki vermediğini? Sen hükümete söyleyeceksin; neden şehit verdiğimiz günün akşamı TRT’de neden eğlence programı yaptınız? 12 şehit verdiğimiz akşam neden çıkıp açıklama yapmadınız diyeceksiniz? Ertesi sabah da neden miting yaptırıp hilafet diye bağırtıp Filistin için yürüttünüz diyeceksiniz. Neden sizin yandaşlarınız çıkıp, ‘Şehitler sadece sıvalı evlere gitmiyor, bakın burada böyle evler de var’ diyenlere tepki göstereceksiniz. Sınamayın bizi bunlarla.”