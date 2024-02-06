Önce ekonomiden dolayı çocuğunu evlendiremediğinden şikayet etti sonra 'Erdoğan'a oy verdim pişman değilim' dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Önce ekonomiden dolayı çocuğunu evlendiremediğinden şikayet etti sonra 'Erdoğan'a oy verdim pişman değilim' dedi
Sokak röportajında Erdoğan’a oy verdiğini söyleyen emekli bir vatandaş, ekonomik şartlardan dolayı oğlunu evlendiremediğini dile söyledi. Sonra da "Son seçimlerde kime oy verdiniz?" sorusuna "Cumhurbaşkanı’na oy verdim, pişman değilim" dedi.

Sokak röportajına kafaları karıştıran bir tuhaf ifadeler damga vurdu. Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

KİME OY VERDİ?

Mikrofon uzatılan emekli bir vatandaş, önce Türkiye’nin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik şartlarını eleştirdi. Sonra da, muhabirin, "Son seçimlerde kime oy verdiniz?" sorusuna "Cumhurbaşkanı’na oy verdik, pişman değilim" yanıtını verdi.

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"ERDOĞAN’A OY VERDİM PİŞMAN DEĞİLİM"

Ekonomik şartlardan dolayı geçim sıkıntısı yaşadığını, bu sebeple oğlunu evlendiremediğinden yakınan emekli bir vatandaş kendisine uzatılan mikrofona "Emekli ve kiracıyım 7-8 bin lira kira veriyorum. Bir oğlum var nişanlı, evlenecek ama evlendiremiyorum. Benim gücüm yetmiyor. 400 bin lira para lazım, nasıl evlendireyim?" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın devamında muhabir, emekli vatandaşa "Son seçimlerde kime oy verdiniz?" diye sorunca ise "Cumhurbaşkanı’na oy verdim, pişman değilim" diye yanıt verdi.

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