Sokak röportajında konuşan eski MHP'li açtı ağzını yumdu gözünü ‘MHP'liyim demeye utanır vaziyete geldim’

Sokak röportajında konuşan eski MHP'li bir vatandaş, partisinden ayrıldığını ve Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.

Sokak röportajında konuşan eski MHP'li açtı ağzını yumdu gözünü ‘MHP'liyim demeye utanır vaziyete geldim’

Eski partisi MHP'nin AKP'nin payandası olduğunu ve ülkücülüğün içine edildiğini belirten vatandaş, "MHP'liyim demeye utanır vaziyete geldim" dedi.

Vatandaşın adının verilmediği röportajda, MHP'den ayrılan birçok tanıdığı olduğunu ve hepsinin de Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ifade etti.

Fikirlerinin son 4-5 senede değiştiğini anlatan vatandaş, "Benim güzel partimin milliyetçi ülkücü bir parti olduğunu sanıyordum. Ama içini oydular. Payan da yaptılar AKP'ye. Bu ülkücülüğe yakışmaz. Bunun için oyun değişti. Sonuna kadar Kılıçdaroğlu" diye konuştu.

Vatandaş tam olarak şunları söyledi;

“MHP'liyim demeye utanır vaziyete geldim. Sadece ben değil bir sürü tanıdığım var. MHP'den ayrıldık. Hepsi de Kılıçdaroğlu'na verecek oylarını. Ondan sonra da diyorlar ki MHP'liler Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. Hepsi de Kılıçdaroğlu'na oy verecek."

Muhabirin “Neden değişti fikirleriniz” sorusuna ise şöyle cevap verdi;

“Benim fikirlerim son 4-5 senede değişti. Benim güzel partimin milliyetçi ülkücü bir patinin içini oydular. Payan da yaptılar AKP'ye. AKP'ye payan da oldu. Bu ülkücülüğe yakışmaz. Bunun için oyun değişti. Sonuna kadar Kılıçdaroğlu"

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