Sokak röportajında konuşan vatandaş böyle isyan etti: Ülkü Ocakları’nda yetiştim! Bunlar beni solcu yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sokak röportajında konuşan vatandaş böyle isyan etti: Ülkü Ocakları’nda yetiştim! Bunlar beni solcu yaptı

Tepkisini dile getiren vatandaşın "Ben Ülkü Ocakları’nda yetiştim, AKP’ye oy verdim, bunlar beni solcu yaptı" sözleri dikkat çekti.

Sokak röportajında konuşan vatandaşlar, çeşitli konulardaki tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Röportaj sırasında vatandaşlar, ekonomik durumdan, sosyal sorunlara kadar birçok konuda görüşlerini paylaştıkları görülüyor.

Son olarak tepkisi dile getiren Ülkücü yurttaşın sözleri dikkat çekti.

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İşte o sözler:

"BUNLAR BENİ SOLCU YAPTI"

“Suriyeli gelmiş soruyor ‘Bir tek kadınla nasıl idare?’ Bebek arabası olanlara bakıyorum hepsi Suriyeli.

İkişerli üçerli puset yapmışlar. Hepsi Suriyeli!

Hepimiz Müslümanız şükredeceğiz ama şükür bu zamana Müslüman'a öğretilmiş en büyük tuzaktır. Ve hep şükret diyenler de zenginlerdir. Bir tane zengin şükretmez.

Savaş olmuş, başka ülkeye gitmişsin, uçkur mu düşünüyorsun?

Ben Ülkü Ocakları’nda yetiştim, AKP’ye oy verdim, bunlar beni solcu yaptı.”

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