Sokak röportajında 'Mutlu musun' diye soran muhabire tehdit: Eski karateciyim, boğazını delerim

Bir kişi, otururken kendisine "Mutlu musunuz?" şeklinde soru sorulmasına aşırı tepki gösterdi. "Sana ne, dengesiz misin?" diyen yurttaş, daha sonra "Eski bir karateciyim. Boğazını delerim delerim" diyerek muhabiri tehdit etti.

Sokak röportajında 'Mutlu musun' diye soran muhabire tehdit: Eski karateciyim, boğazını delerim

Mor Mikrofon isimli YouTube kanalı, bir yurttaşa uzattığı mikrofona hiç beklemediği bir tepkiyle aldı.

Kendisine, "Mutlu musunuz?" sorusu yöneltilen yurttaş, "Sana ne, dengesiz misin?" şeklinde cevap verdi ve ardından muhabiri tehdit ederek, "Eski bir karateciyim. Boğazını delerim delerim" dedi.

Şahıs, "Mutlu musunuz?" diye soran muhabire şunları söyledi:

"Sana ne. Ben de sana soruyorum. Dengesiz misin? Hesapsız kitapsız mısın? Sana ne benim geçinip geçinemediğimden."

“BİRAZ MEDENİ OLUN”

Muhabirin "Sorarım konuşmam dersin, üslubuna bakar mısın?" demesi üzerine o yurttaş şunları söyledi:

"Çok kötü. Ben bu adamı rahatsız etmem ya, edemem. Bu adam burada oturmuş bir şeyler bakıyor. Benim örfüm adetim buna müsaade etmez. Sen de beni burada rahatsız etmezsin. 6 yaşındaki çocuğum bile yapmaz ya. Biraz medeni olun."

“BOĞAZINI DELERİM”

Mikrofon uzatılan yurttaş, daha sonra ise, "Ben senin kadar medeniyetsiz bir insan görmedim" diyen muhabiri, "Eski bir karateciyim. Boğazını delerim delerim" sözleriyle tehdit etti.

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