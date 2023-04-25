Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi

Bitlis'te yapılan bir sokak röportajındaki vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi

Editör: Gülsüm Acıyan

Seçimlerle ilgili yapılan sokak röportajları vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor.

Sosyal medyada sokak röportajında konuşan bir vatandaşın sözleri dikkat çekti.

Vatandaş, "Bugünkü asgari ücrete göre; Mısır'daki köleler bizden daha iyi şartlarda yaşıyorlar." dedi.

Sokak röportajında muhabir, vatandaşa "14 Mayıs'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?" diye sordu.

"MISIR'DAKİ KÖLELER BİZDEN DAHA İYİ"

Vatandaşın ifadeleri ise şöyle:

"Oyumuz ilk öncelikle Selahattin Demirtaş'ındır. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz.

Bir hususa da dikkat çekmek istiyorum; Mısır'da 2 bin 3 bin yıl önce yaşayan köleler günlük 3 bira, 200 gram peynir, 3 ekmekle geçiniyor. Bugün asgari ücrete denk getirdiğiniz zaman Mısır'daki köleler bizden daha iyi şartlarda yaşıyorlar. Ben bu kadar başka bir şey söylemiyorum. Bunu anlamaları yeterli yani."

Mısır'da Kölelik

İlkçağda Mısır'da köylü ve şehirliler yanında arazi sahibine bağlı ve onu terk edemeyen yarı köleler ve bir de köleler sınıfı vardı.

Mısır'daki kölelik sistemi hakkında bazı kurallar:

1- Kölelerin yıllık izin hakları var ve bu süre yılda 2 aya kadar çıkabiliyordu.

2- Günlük çalışma saatleri 6 saat civarındaydı.

3-İşkence, dayak gibi vahşilikler kesinlikle yasaktı.

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