70 yaşındaki emekli 'Okul yoktu yol yoktu' diye yalanlar söyleyen AKP'liyi rezil etti

Sosyal medyada 70 yaşındaki adamın AKP’li bir vatandaşın sözlerini yalanlayarak rezil ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Etraftaki gençler amcanın elini öptü.

70 yaşındaki emekli 'Okul yoktu yol yoktu' diye yalanlar söyleyen AKP'liyi rezil etti

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 gün kaldı. Derinleşen ekonomik kriz karşısında vatandaşların beli bükülüyor. Zamlar üst üste yağarken asgari ücretler cebe inmeden eriyip gidiyor.

AKP kanadı ise ekonominin iyi olduğunu ileri sürüyor. Kendine muhabir kanalının yaptığı bir sokak röportajı da gündem oldu.

Röportaj da hayat pahalılığından bahseden genç şunları söyledi:

“Eskiler tüp kuyruğu yağ kuyruğu diyor. Şimdi bu kuyruklara girmese yetiyor değil mi. Hiç mi kafasını kaldırıp dışarı bakmıyor. Millet uzaya roket gönderiyor biz hala Türkiye’nin 2002 öncesinden daha iyi olmasını tartışıyoruz. Geçen sene faizi 12’ye indirdiler. Bu sene 11’e 10’a indirecekler. Bankaların politika faizi düştüğü zaman tüketicinin kullandığı kredi faizleri artar. Bir laf vardır ne varsa hacıdan hocadan gelir. Cidden de öyle. 10 liralık şeker birden 25 liralık oldu neden?”

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Sokak röportajına katılan 50 yaşlarındaki bir başka vatandaş ise “Onu fırsatçılar yapıyor. Çiftçi gidiyor bir kasa domatesi patatesi çöpe döküyor. Niye döküyor? Bir sürü aç insan var onlara vermiyor çöpe, kanala atıyor. Su, elektrik, ekmek, gaz bunların hepsini gördük biz. Hastane yoktu, yol yoktu, araba yoktu, okul yoktu, köprü yoktu” dedi.

70 YAŞINDAKİ ADAM: YALANCI KOYUNLAR

Bu sırada 70 yaşında olduğunu iddia eden yaşlı bir vatandaş, sokak röportajına katıldı. Yaşlı adam, röportajda, “Ben 70 yaşındayım. Hep yalan söylüyorsun. Şu gençlerin hayatlarıyla oynamayın. Ben 70 yaşındayım. Senden 20 sene öncesini gördüm. Yalancı koyunlar” diye konuştu.

Yaşlı adamın sözleri üzerine daha önceden ülke genelinde hastane, okul olmadığını söyleyen vatandaş uzaklaşarak gitti.

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Sosyal medyada gündem olan videonun sonunda ise genç vatandaş, yaşlı adamın elini öptü.

Yaşlı adam ise “Ben senin gözlerinden öperim” diyerek karşılık verdi.

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