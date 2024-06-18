Sokak röportajındaki kadından Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal ifadeler

Halk mikrofonu adlı YouTube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajı sosyal medyaya damga vurdu.

Röportajda konuşan kadın Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal ifadelerde bulundu.

Sokak röportajında kadın “Türkiye Cumhuriyeti kafirdir, laiktir. Atatürk’ün putunu da gördüğüm zaman eğer bir şey olmasa ben o putu deviririm, bana yasak gelmese.” dedi.

Devamında ise skandal ifadelerini sürdüren kadın “Çünkü benim dinimde inancımda yaratan bana onu emrediyor.” şeklinde konuştu.

Araya giren muhabir “Atatürk sizin için neyi ifade ediyor?” sorusunu yöneltince kadın şu ifadeleri kullanıyor:

Benim için Atatürk bir şey ifade etmiyor. Kötü emelleri ifade ediyor. Çünkü benim dinimi memleketimi her şeyimi elimden aldı, yok etti.

Şu toplumun sebebi de Atatürk’ün getirdiği kurallardır, yok şapka devrimi, yok herkesi soydu açık etti. Tüm maneviyatımızı elimizden aldı.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Kadının sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Art arda mesajlar geldi.

İşte gelen bazı tepkiler:

Beğenmiyorsa gidebilir.

Derhal tutuklanmalı..

Yallahhhhhh

İadeli Taahhütlü posta ile yallah İran'a. Bakalım orada böyle konuşabilecek misin?