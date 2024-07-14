Sokaklar göle döndü ağaçlar yerinden söküldü vinç devrildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sokaklar göle döndü ağaçlar yerinden söküldü vinç devrildi

Adana'da bir anda bastıran yağmur ve şiddetli rüzgar sonrasında bazı sokaklar göle döndü. Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü.

Adana'da yaşanan şiddetli yağmur ve rüzgar, şehirde büyük hasara yol açtı. Akşam saatlerinde aniden başlayan yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç kökünden söküldü ve park halindeki araçların üzerine devrildi, bu durum maddi hasara neden oldu. Ayrıca, bir inşaat alanında bir vinç devrildi; şans eseri, olay sırasında kimse yaralanmadı. Kısa süreli ancak yoğun yağmur ve rüzgar, özellikle Çukurova ilçesinde büyük tahribat yarattı. Bazı kökünden sökülen ağaçlar, yollar boyunca sürüklendi ve kaos yarattı.

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