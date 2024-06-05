Sokaklara kadın iç çamaşırları asıldı. Esrarengiz biri her gün sokaklara kadın iç çamaşırları asıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sokaklara kadın iç çamaşırları asıldı. Esrarengiz biri her gün sokaklara kadın iç çamaşırları asıyor

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. İlçenin sokaklarına kadın iç çamaşırları asıldı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, sokaklara kadın iç çamaşırları asıldığı görüldü. Esrarengiz birinin astığı iç çamaşırlarının çekildiği görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak beğeni ve paylaşım rekorları kırdı.

İç çamaşırlarını görüntüleyen vatandaşların paylaştığı videoda, vatandaşlardan biri, “Duvarlara kadın iç çamaşırı asılmış. Acaba neden asıldı bilen var mı? Bunun nedeni ne?” diye sorarken, diğer vatandaş, “Hiç bilmiyorum reis ya. Esenyurt abi Esencılıs yapacak bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

Duvarlara asılmış çok sayıda kadın iç çamaşırı için, “Acaba bir anlamı mı var?” sorusunu yönelten vatandaşa, diğer vatandaş, “Bilmem ki bir anlamı var mı yok mu?” ifadesiyle yanıt verdi. Esenyurt sokaklarında görülen çok sayıda ve değişik renklerde kadın iç çamaşırları, vatandaşlar tarafından bunları sokaklara asan esrarengiz kişinin kim olduğu sorusunun sorulmasına yol açtı.

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