Sokak ortasında ölü bulundu

İHA'nın haberine göre, olay Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede örgü, sepet işleri ile uğraşan Deniz Yöneka isimli bir vatandaş, sokaktaki bir ağaçta asılı halde bulundu. Yöneka’yı bulan vatandaşlar Yöneka’yı kurtarmak için ağaçtaki ipi kesti.

Adamın hayatını kaybettiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.