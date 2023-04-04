﻿İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

DHA'da yer alan habere göre; olay, dün saat 23.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Olgaç, sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olgaç, kasığına isabet eden kurşunla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde durumu ağır olduğu belirlenen Olgaç, ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Olgaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.