Sokaktaki tartışmada bacağından vuruldu

Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı fabrikadaki vardiyasından çıkan Abdulkadir P., evine giderken, iddiaya göre sokakta karşılaştığı, tanımadığı bir kişiyle tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Şüpheli, yanındaki tabancayla Abdulkadir P.’ye ateş açtı. Bacağına mermi isabet eden Abdulkadir P. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen bir sürücü tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Abdulkadir P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(Kaynak: DHA)