Sokaktaki tartışmada bacağından vuruldu

Bursa’da Abdulkadir P. (26), sokakta tartıştığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Abdulkadir P., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, saldırgan kaçtı.

Sokaktaki tartışmada bacağından vuruldu

Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı fabrikadaki vardiyasından çıkan Abdulkadir P., evine giderken, iddiaya göre sokakta karşılaştığı, tanımadığı bir kişiyle tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Şüpheli, yanındaki tabancayla Abdulkadir P.’ye ateş açtı. Bacağına mermi isabet eden Abdulkadir P. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen bir sürücü tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Abdulkadir P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

sokaktaki-tartismada-bacagindan-vuruldu-yenicag1.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Vatandaş Mersin'de pahalılıktan şikayet etti: Pazarda kenara koydukları patatesi, biberi alıyoruz Güncel
Vatandaş Mersin'de pahalılıktan şikayet etti: Pazarda kenara koydukları patatesi, biberi alıyoruz
Messi özür diledi Spor
Messi özür diledi
Gaziantep'te organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı Güncel
Gaziantep'te organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı
Naim Babüroğlu: 2.5 yıldır PKK/PYD terör örgütüne neden operasyon yapılmadı? Güncel
Naim Babüroğlu: 2.5 yıldır PKK/PYD terör örgütüne neden operasyon yapılmadı?
Evinin duvarlarından yılanlar çıktı Dünya
Evinin duvarlarından yılanlar çıktı
Eczacıbaşı Dynavit finale yükseldi Spor
Eczacıbaşı Dynavit finale yükseldi
Depremde ailesini kaybeden Adıyamanlı genç isyan etti. Ölüme terk ettiler abi. Yaşattıklarını yaşamadan hiçbiri can vermesin Yaşam
Depremde ailesini kaybeden Adıyamanlı genç isyan etti. Ölüme terk ettiler abi. Yaşattıklarını yaşamadan hiçbiri can vermesin