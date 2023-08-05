"Sol yerine sağ ayağımı ameliyat ettiler" iddiası. Uyanınca şok oldu

İstanbul'da yaşayan Murat Oktar'a rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede, 'Os Trigonum' teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği belirtildi. Oktar, Fatih'teki devlet hastanesinde ameliyat edildi. Narkozun etkisinin geçmesiyle yanlış ayağının ameliyat edildiğini anlayan Oktar, büyük şok yaşadı. Murat Oktar, ameliyatı yapan doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yanlış ayağı ameliyat edilen Murat Oktar, "Geçtiğimiz sene Eylül ayında operasyon geçirdim. Doku uyuşmazlığı diye biliyorum. Doktor tabiriyle 'Os Trigonum Sendromu' deniyor. 1.5 sene sonunda benim ameliyat edilmem gerektiğini söylediler. 2022 Eylül ayında beni ameliyat için aradılar.

Gittik yatışımızı gerçekleştirdik. Sol ayağımdaki rahatsızlığımı ben orada defaten belirttim. Sabah ameliyat yapacak olan doktor ayağımı işaretledi. Mürekkeple boyadı. Ameliyat sırasında bana yine sordular. Ben de söyledim. Önce lokal anestezi yapılacaktı. Daha sonra tam anestezi yapmaya karar verdiler. Ben de tamam dedim. Ameliyat sonrası ben odaya geldiğimde narkozun etkisiyle acaba yanlış mı düşünüyorum? Sağ ayağımda çok şiddetli bir ağrı var. Eşim yanımdaydı. Dönüp ona sordum. 'Sağ ayağımda şiddetli bir ağrı var, acaba ayakları mı karıştırıyorum' dedim. Eşim dedi ki 'yok sağ ayağın sargılı'. Annem de yanımda olduğu için sessiz bir şekilde 'Gidip doktoru çağır. Bir yanlışlık var' dedim. "dedi.

Oktar, "Doktor odaya geldiğinde ben orada doktorun ifadesinden, suratından belliydi. Annem fenalaştı. 'Nasıl böyle bir şey yaparsınız? diye kötü oldu. Ben sakin kalmaya çalıştım. Doktor yanıma geldiğinde sözlü beyanda bulundu. 'Hatamızın farkındayız. Nasıl oldu bilmiyorum.

Hastane ameliyat ekibi dedi ki 'Buyurun bu ayak. Ben hazır ayağa girdim' dedi. Ben de 'hiç mi kontrol etmediniz?' dedim. 'Ben sol ayak mı sağ yak mı bakmadan, kontrol etmeden direkt ameliyata girdim' dedi. Orada hiç rahatsızlığım olmayan. Daha öncesinde rahatsızlığım olmayan, şikâyetim olmayan, raporlama, görüntüleme olmayan bir ayağımdan ameliyat edildim. 'Hemen sol ayağınızı da ameliyat edelim' dedi. Ben orada psikolojik olarak çökmüştüm. Artık güvenemeyeceğimi düşündüm. İster istemez çekindim. Taburcu olacağımı ve şikayetçi olacağımı söyledim. 'Tabii en doğal hakkınız' dedi. Doktor bana 'Şikayetçi olmak en doğal hakkınız ama kariyerimi de göz önünde bulundurun' dedi. İki sene sonra olacağın ameliyatı şimdi oldun. Daha ne istiyorsun?' dedi. Bunlar beni üzdü. Sonuçta insan ayağı. Bundan sonra da işimden geri kalmaya başladım. Ayakkabı sektöründe çalışıyordum. Sürekli ayaktaydım. Bu beni etkiledi. Spor yapıyordum spor yapamaz hale geldim. Arkadaşlarımla halı sahaya gidiyordum. Gidememeye başladım. Ayağıma kramplar giriyor. Şu anda da işimde geri kalıyorum. Tekstil sektöründeyim. Yürümede, koşmada zorluk yaşıyorum"dedi

Murat Oktar'ın avukatı Serdar Tokdemir ise, "Konuyla ilgili beni aradığında ben de çok şaşırdım. Konuyla ilgili doktorun yanlış ameliyatından kaynaklı suç duyurusunda bulunduk. Yine doktorun yanlış ameliyatından dolayı İdare Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunduk. 11 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Savcılık Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişti. Birkaç gün önce soruşturma izni verildi. Süreci takip edeceğiz. Kuvvetle muhtemel bir iddianame düzenlenecektir" ifadesini kullandı.