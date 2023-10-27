SOLOTÜRK Anıtkabir’de nefesleri kesti

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak gösteri uçuşu için Anıtkabir üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar yaptı.
Anıtkabir'i ziyarete gelen çok sayıda kişi de SOLOTÜRK pilotlarının uçuş gösterisini seyretti.
Bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Nefeslerin tutulduğu yaklaşık 15 dakika süren gösteri izleyenler tarafından alkışlandı.
İşte o karelerden bazıları;