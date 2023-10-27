SOLOTÜRK Anıtkabir’de nefesleri kesti

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak gösteri uçuşu için Anıtkabir üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

KAYNAK: AA
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SOLOTÜRK Anıtkabir’de nefesleri kesti 1

SOLOTÜRK Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar yaptı.

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SOLOTÜRK Anıtkabir’de nefesleri kesti 2

Anıtkabir'i ziyarete gelen çok sayıda kişi de SOLOTÜRK pilotlarının uçuş gösterisini seyretti.

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SOLOTÜRK Anıtkabir’de nefesleri kesti 3

Bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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SOLOTÜRK Anıtkabir’de nefesleri kesti 4

Nefeslerin tutulduğu yaklaşık 15 dakika süren gösteri izleyenler tarafından alkışlandı.

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SOLOTÜRK Anıtkabir’de nefesleri kesti 5

İşte o karelerden bazıları;

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SOLOTÜRK Anıtkabir’de nefesleri kesti 7
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SOLOTÜRK Anıtkabir’de nefesleri kesti 9
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SOLOTÜRK Anıtkabir’de nefesleri kesti 10
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SOLOTÜRK Anıtkabir’de nefesleri kesti 13
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SOLOTÜRK Anıtkabir’de nefesleri kesti 14
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SOLOTÜRK Anıtkabir’de nefesleri kesti 15
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SOLOTÜRK Anıtkabir’de nefesleri kesti 19
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