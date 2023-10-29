SOLOTÜRK ekibinden 100. yıl mesajı: "Devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun."

Gösteri uçuşu ekibi SOLOTÜRK, bugün gerçekleştirdikleri gösteri ile izleyenlerin nefesini kesti:

"SOLOTÜRK ekibi olarak cumhuriyetimizin 100. yılında sizlerin huzurunda olmak bizim için bir şereftir.

Devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun.

Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.

Yaşasın hürriyet, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk Milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!

Ne Mutlu Türk'üm diyene!"