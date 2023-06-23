Solucanotu uyuza böyle iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan uyuz hastalığa iyi gelen solucanotunun faydaları dikkat çekti. Solucanotuyla ilgili detaylar…

Solucanotu uyuza böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. İnsanların korkulu rüyası olan uyuz hastalığa iyi gelen solucanotunu faydaları dikkat çekti. Solucanotuyla ilgili detaylar…

UYUZA NASIL İYİ GELİYOR?

Uyuz hastalığının insanların korkulu rüyası olduğu biliniyor. Uyuz hastalığında dıştan kullanılan yararlı bir losyon olarak bu rahatsızlığa iyi geliyor.

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

Uyuz hastalığı, bilimsel adı sarcoptes scabiei olan mikroskopik sekiz bacaklı akarların sebep olduğu bir enfestasyondur. Bu hastalıkta uyuz böceklerinin dişileri derinin dış tabakalarına yumurtalarını bırakır.

Akarların deriye yumurtalarını bırakması, deride bir alerjik tepkimeye, ağır kaşıntıya ve döküntüye neden olur.

uyuz-hastaligi-61873-b.jpg

solucanotu.gif

SOLUCANOTU NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Taze bitkinin çiçekleri kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

Yarım kahve kaşığı solucanotu demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynarsu ilave edilerek 5-10dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI: Zehirli olaması nedeniyle tarife uyularak çayı içilmeli ve 4 haftadan fazla kullanılmamalıdır.
Gebelikte soluncanotu alınmamalıdır.

İlgili Haberler
Solucanotu hazımsızlığa birebir
Solucanotu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Son Haberler
Galatasaray'ın Icardi planı deşifre oldu Spor
Galatasaray'ın Icardi planı deşifre oldu
Fed'ten gelen iki kez faiz artırımı sinyali küresel piyasalarda kafaları karıştırdı Ekonomi
Fed'ten gelen iki kez faiz artırımı sinyali küresel piyasalarda kafaları karıştırdı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine Güncel
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Solucan otu kadınların korkulu rüyası regl ağrılarına böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Solucan otu kadınların korkulu rüyası regl ağrılarına böyle iyi geliyor
Altın dolara nispet yaptı ok gibi fırladı Ekonomi
Altın dolara nispet yaptı ok gibi fırladı
Brent petrolün varil fiyatı 73,33 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 73,33 dolar
Cem Belevi hakkındaki iddiaları yalanladı. "Böyle bir video varsa mesleği bırakırım" Magazin
Cem Belevi hakkındaki iddiaları yalanladı. "Böyle bir video varsa mesleği bırakırım"