Solucanotu hazımsızlığa birebir

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan solucanotunun faydaları dikkat çekti.

HAZIMSIZLIĞA BÖYLE İYİ GELİYOR

Solucanotu; Sindirim sistemini uyarır, iştah açarak hazımsızlığı en aza indirgiyor.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Dispepsi (hazımsızlık), çoğu zaman yemek yemeye bağlı olarak gelişse de bazı durumlarda enfeksiyonlar veya kullanılan birtakım ilaçlara bağlı şekilde de ortaya çıkabilen karnın üst bölgesindeki ağrı ve şişkinlik hissidir.

SOLUCANOTU NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Taze bitkinin çiçekleri kullanılır.

SOLUCANOTUNUN FAYDALARI

- Bağırsak solucanlarını düşürür.

-Sindirim sistemini uyarır, iştah açar. Hazımsızlığı en aza indirger.

-Regl dönemini kolaylaştırır.

-Bedeni güçlendirici toniktir.

-Çeşitli cilt koşullarını tedavi eder.

- Sinirleri sakinleştirir.

-Bakterileri öldürür.

-Kalp rahatsızlıklarında kullanılır.

-Uyuz hastalığında dıştan kullanılan yararlı bir losyon olur.

NASIL KULLANILIR?

Yarım kahve kaşığı solucanotu demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynarsu ilave edilerek 5-10dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI: Zehirli olaması nedeniyle tarife uyularak çayı içilmeli ve 4 haftadan fazla kullanılmamalıdır.

Gebelikte soluncanotu alınmamalıdır.