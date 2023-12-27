Solunum ve kalp hastaları ne zaman evden çıkmaması gerektiği açıklandı

Uzmanların toz taşınımının Afrika ve Arabistan çöllerinden bölgeye kadar atmosferin yüksek tabakalarında yere inmeyen küçük boyutlu partiküllerin havada taşınmasıyla gerçekleşen bir doğa olayı olduğunu açıklaması dikkat çekti.

Bu tarz durumlarda bilhassa astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı, kalp hastalığı olan bireylerin bilhassa birkaç gün boyunca dışarıya çıkmaması gerektiği belirtildi.

Dışarıya çıkması eğer zorunlu ise N95 dediğimiz maskeleri kullanması, mümkün değilse normal maske kullanmasını önerildi.

Kapı ve pencerelerin kapalı tutulması bir yağış gerçekleştiği halde yağıştan sonra da birkaç gün boyunca bu tedbirlere dikkat edilmesi gerekmekte olduğu bildirildi.

Aksi durumda bazı solunumsal rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıklarını tetiklediğini ve bunların ciddi sonuçlar doğurabildiğini yer yer gözlemlemekte olduğunun altı çizildi.