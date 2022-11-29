Mevsimsel solunum yolu hastalıkları artıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hayriye Belma Siber, mevsimsel enfeksiyon hastalıkları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Siber, “Covid-19 pandemisi nedeniyle evlere kapandığımız izolasyon sürecinin ardından özellikle okul ve iş hayatına geri dönüşte mevsimsel enfeksiyon hastalıkları konusunda uyarılarda bulunduğumuz senaryoyu maalesef yaşıyoruz” dedi. Covid-19 varyantlarının yanı sıra, grip, RSV, rino virüs, parainfluenza virüslerinin yol açtığı diğer solunum yolu enfeksiyonlarında da yoğun bir atış gözlendiğini belirten Uzm. Dr. Siber, “Ağırlıklı olarak çocukları etkileyen RSV, grip, influenza gibi virüsler yetişkinlere de bulaşınca bir kısır döngü oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Siber, "Maske, mesafe, hijyen, izolasyon gibi önlemler nedeniyle yaklaşık 3 yıldır diğer mevsimsel virüslerden de korunuyorduk ancak özellikle de okulların açılması ile birlikte çocuklar bu tabloya karşı savunmasız kaldılar. Ayrıca bu virüslere karşı bağışıklık ortalamada en fazla 1 yıl sürer. Şu an bağışıklık sürecini de aştığımız için herkes bu hastalıklara karşı savunmasız hale geldi” diye konuştu.

Mevsimsel enfeksiyonlardan korunmak için neler yapmak gerektiğine değinen Uzm. Dr. Siber, sözlerine ayrıca şunları ekledi:

“Omicron'un belirtileri olan burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarına çok benziyor. Yapılan testlerde Covid-19 negatif olsa da grip, parainfluenza, rino virüs çıkabiliyor. Hepsinin belirtileri birbirine çok yakın. ‘Üşüttüm, burnum akıyor, halsizim, grip oldum' diyenin testi Covid-19 pozitif çıkabiliyor. Bilimsel veriler ve deneyimler salgının tek başına aşılarla kontrol altına alınmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Hızlı yapılan aşılamalara ek olarak maske kullanımı, sosyal mesafe kuralına uyulması, kalabalıkların azaltılması, havalandırmanın sağlanması, özellikle hastalık belirtileri varsa sosyal alanlardan mutlaka uzak durulması gibi ilaç dışı önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemler sadece Covid-19'dan değil, solunum yoluyla geçen diğer hastalıklardan da koruyor.”

Uzm. Dr. Siber, "Maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları; hasta olan kişilerin konuşması, hapşırması, öksürmesi sırasında havaya saçılan damlacıkların solunması ile virüsle kirlenmiş yüzeylere temasla, eller aracılığı ile kişiden kişiye bulaşır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı maske kullanımına özen gösterilmeli ve el hijyenine dikkat edilmelidir."derken aşı olmayı ihmal etmemek gerektiğini de vurguladı.