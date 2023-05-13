Soma maden faciasının üzerinden tam 9 yıl geçti

Manisa Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği 13 Mayıs 2014’te meydana gelen facianın üzerinden 9 yıl geçti.

Soma maden faciasının üzerinden tam 9 yıl geçti

2015’te görülmeye başlayan davada tutuklu sanık kalmadı. Hepsi tahliye edildi. 28 Ekim 2014’te Karaman Ermenek’te kömür madeninde meydana gelen facia sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi. 14 Ekim 2022’de Bartın Amasra’da maden ocağında 42 işçi can verdi. 9 Mayıs’ta Soma’da özel bir maden ocağında meydana gelen heyelanda bir işçi yaşamını yitirdi.

CHP Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Türkiye, maden kazaları sonucu yaşanan ölümlerde dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Dünyanın en büyük kömür üreticilerinden biri olan Çin’de, 2008’de 100 milyon ton başına düşen ölüm sayısı 127 olurken Türkiye’de bu sayı 722. İş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerinin yetersizliği, üretim baskısı, şirketlerin kâr hırsı kazalara davetiye çıkarıyor” dedi.

Geride kalan ailelerin yaşadıkları acıların hâlâ devam ettiğini dile getiren Bakırlıoğlu, “Davaları sonuçlanmadığı için tazminat alamayan aileler var” dedi.

Soma’da madencileri tekmeleyen dönemin Başbakanı Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel 2022 yılında Frankfurt Başkonsolosluğu’na Ticari Ataşe olarak atanmıştı.

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