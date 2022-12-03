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Somali ordusunun operasyonunda 6 terörist öldürüldü

Somali ordusunun terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 6 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 22:44
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Somali ordusunun operasyonunda 6 terörist öldürüldü

Somali ordusunun operasyonunda 6 terörist öldürüldü
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(AA) - Savunma Bakanlığı Sözcüsü Abdullahi Ali Anod, bu sabah Hiran ve Orta Shabelle bölgesindeki Gulane, Harka Dheere, Mabah ve Daru Salaam bölgelerinin kontrolünün ele geçirildiği operasyonda 6 örgüt mensubunun öldürüldüğünü belirtti.

Anod, "Ordu, şu anda Orta Shabelle'de Eş-Şebab'ın bulunduğu tek bölge olan Aden Yabal bölgesine doğru ilerliyor." ifadesini kullandı.

Aden Yabal'da örgütün ana karargahı bulunuyor.

Anod ayrıca, ülkenin tamamından temizleninceye kadar Eş-Şebab'a yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi.

Eş-Şebab'a yönelik operasyonun başlamasından bu yana Somali güçleri birçok bölgede kontrolü sağladı.

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