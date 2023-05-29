Somali'de artık herkes oy kullanabilecek

Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud, kabile sistemiyle seçimlere gidilen ülkede gelecek yıldan itibaren herkesin oy kullanabileceğini açıkladı.

Somali'de artık herkes oy kullanabilecek

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Mahmud, başkent Mogadişu'da hükümet ve eyalet yetkilileri ile bir araya geldi.

4 gün süren toplantıda güvenlik konuları, seçimler ve borç affı gibi konular ele alındı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Somali'nin gelecek yıldan itibaren doğrudan oylama sistemine (bir kişi bir oy) geçeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Mahmud, iç savaştan ve güvensiz ortamdan ötürü uygulanamayan bir kişi bir oy sisteminin yeniden getirileceği bilgisini paylaştı.

Açıklanan yeni sisteme göre başbakanlık makamı kaldırılacak, yerine cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı doğrudan halk tarafından seçilecek.

Tüm eyaletlerde yerel meclis seçimleri 30 Haziran 2024'te, temsilciler meclisi, valiler, eyalet başkan ve yardımcısı seçimleri ise 30 Kasım 2024'te yapılacak.

Şu anda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

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