Somali'de selde ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı

Somali'de yaşanan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketlerinde ölü sayısının 96'ya yükseldiği açıklandı.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
Somali'de selde ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı

Somali’de ekim ayından bu yana devam eden şiddetli hava olayları nedeniyle ölü sayısı 100’e yaklaştı.

Devlet haber ajansı SONNA yaptığı açıklamada, Somali'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 96'ya yükseldiğini söyledi.

SONNA, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Somali'de selden ölenlerin sayısı 96'ya yükseldi" dedi ve bu rakamın ülkenin afet yönetimi dairesi başkanı Mahamuud Moallim tarafından doğrulandığını ekledi.

Birleşmiş Milletler’e göre Somali’de yaşanan sel son yılların en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanırken, yaklaşık 700 bin kişinin yerinden edildiği açıklandı.

Yoğun yağışlarla birlikte, yerel halk büyük sorunlar yaşarken zaten kriz yaşayan ülkede insani kriz daha da derinleşti.

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