﻿Somali’deki bombalı saldırıda 5 kişi öldü

Terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab’ın Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Banadir Bölge İdare Merkezi'ne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı açıklandı. Mogadişu Belediye Başkanı’nın ofisinin yakınında meydana gelen patlamanın ardından çıkan çatışmada ise güvenlik güçlerinin 6 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Somali Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin güvenlik noktasından asker kılığına girerek geçtikleri belirtti. (İHA)
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