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Somali’deki bombalı saldırıda 5 kişi öldü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da terör örgütü Eş Şebab tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 11:42
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Somali’deki bombalı saldırıda 5 ölü 16 yaralı

Somali’deki bombalı saldırıda 5 kişi öldü
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Terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab’ın Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Banadir Bölge İdare Merkezi'ne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı açıklandı. Mogadişu Belediye Başkanı’nın ofisinin yakınında meydana gelen patlamanın ardından çıkan çatışmada ise güvenlik güçlerinin 6 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin güvenlik noktasından asker kılığına girerek geçtikleri belirtti. (İHA)

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