Somali'deki seller nedeniyle 219 bin kişi göç etti

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de şiddetli yağışlara bağlı yaşanan seller nedeniyle 219 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Somali'deki seller nedeniyle 219 bin kişi göç etti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin orta bölgesindeki sellerin, binlerce kişinin hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, Beledweyne şehrinde şiddetli yağışlara bağlı yaşanan seller nedeniyle 219 bin kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Sellerin 460 bin kişiyi etkilediği kaydedilen açıklamada, yükselen su seviyesi nedeniyle bölge hastanesi ve hükümet binalarının yanı sıra birçok önemli yerin zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan Somali Afet Yönetim Ajansı ise sellerde 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Sellerin etkili olduğu bölgede kolera ve sıtma gibi salgın hastalıkların artabileceğinden endişe ediliyor.

Komşu ülke Etiyopya'da da 12 Mayıs'ta başlayan şiddetli yağışlara bağlı yaşanan sellerde 45 kişi hayatını kaybetmişti.

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