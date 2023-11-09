Somali'yi sel vurdu: 36 ölü

Somali'de şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Somali'yi sel vurdu: 36 ölü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Somali'deki sel felaketine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

OCHA açıklamasına göre, seller nedeniyle ülkedeki ölü sayısı 36'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerden 8'inin çocuk olduğu kaydedilen açıklamaya göre, sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 400 kişiyi teknelerle kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA), mağdurlara gıda, giyecek ve ilaç gibi temel insani malzeme desteğinde bulunuyor.

Somali'deki şiddetli yağışların neden olduğu sellerden yaklaşık 800 bin kişi etkilendi.

Yağış ve sellerin etkili olduğu Somali ve komşu ülke Kenya'da son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanmıştı.

Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Kenya aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlarına uyarı yapmıştı. Seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edilmişti.

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