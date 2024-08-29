En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo

Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro artı bonuslarla Brighton'un kadrosuna katıldı.
Milli yıldızın bu transferi sonrası taraftarlar en çok bonservis elde eden Türk takımlarının hangileri olduğunu araştırmaya başladı.
İşte en çok bonservis kazanan Türk takımları: (Son 10 sezon baz alınmıştır)
10- Antalyaspor: 27.4 milyon euro
9- Altınordu: 27.7 milyon euro
8- Alanyaspor: 38.8 milyon euro
7- Kasımpaşa: 40.1 milyon euro
6- Bursaspor: 50.3 milyon euro
5- Başakşehir: 50.6 milyon euro
4- Trabzonspor: 102.7 milyon euro
3- Beşiktaş: 111.2 milyon euro
2- Galatasaray: 201.6 milyon euro
1- Fenerbahçe: 245.5 milyon euro