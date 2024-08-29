En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo

En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euro bedelle Brighton'a transfer etti. Bu transfer sonrası en çok bonversis geliri elde eden Türk kulüpleri yeniden gündeme geldi. İşte o takımlar...

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En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo 1

Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro artı bonuslarla Brighton'un kadrosuna katıldı.

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En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo 2

Milli yıldızın bu transferi sonrası taraftarlar en çok bonservis elde eden Türk takımlarının hangileri olduğunu araştırmaya başladı.

İşte en çok bonservis kazanan Türk takımları: (Son 10 sezon baz alınmıştır)

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En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo 3

10- Antalyaspor: 27.4 milyon euro

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En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo 4

9- Altınordu: 27.7 milyon euro

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En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo 5

8- Alanyaspor: 38.8 milyon euro

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En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo 6

7- Kasımpaşa: 40.1 milyon euro

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En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo 7

6- Bursaspor: 50.3 milyon euro

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En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo 8

5- Başakşehir: 50.6 milyon euro

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En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo 9

4- Trabzonspor: 102.7 milyon euro

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En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo 10

3- Beşiktaş: 111.2 milyon euro

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En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo 11

2- Galatasaray: 201.6 milyon euro

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En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo 12

1- Fenerbahçe: 245.5 milyon euro

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