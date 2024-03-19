Son 255 yılın en sıcak Şubat ayı. Son uyarıyı yaptılar

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Şubat ayı son 255 yılın en sıcak Şubat ayı oldu.

Adana, Şubat ayında 28.7 derece ile sıcaklık rekoru kırarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre olağanüstü kuraklık yaşayan iller arasında yer alıyor. Yağışların az olması ve Toroslar'da kar yağmaması barajlarda su seviyesinin düşmesine neden oldu. Dron ile çekilen görüntüler, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor.

Yetkililer, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su kullanımı için acil önlem alınması gerektiği konusunda uyarıyor.

BARAJ SEVİYELERİ DÜŞTÜ

Adana'daki barajlarda su seviyesi geçen seneye kıyasla oldukça düşük. Seyhan Barajı'nın doluluk oranı yüzde 30'a düşerken, Yedigöze Barajı'nda ise bu oran yüzde 25 seviyesinde. Kuraklık nedeniyle barajlardan tarımsal sulama için de yeterince su verilemiyor.

TARIMSAL ÜRETİM TEHLİKE ALTINDA

Kuraklık, Adana'nın tarımsal üretimini de tehdit ediyor. Özellikle pamuk ve mısır gibi sulama ihtiyacı yüksek ürünlerde verim kaybı bekleniyor. Çukurova'da tarımla uğraşan çiftçiler, kuraklığın kendilerini zor durumda bıraktığını ve yetkililerden acil yardım beklediklerini söylüyor.

Yetkililer, Adana'da yaşanan kuraklığın aşılması için vatandaşlara su tasarrufu yapmaları çağrısında bulunuyor. Evlerde, işyerlerinde ve tarlalarda suyun bilinçli kullanımı, kuraklığın etkilerinin azaltılmasında büyük önem taşıyor.

Adana'daki kuraklık, Türkiye'nin birçok yerinde de yaşanan bir sorundur. İklim değişikliğinin etkisiyle kuraklığın önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülüyor. Bu nedenle, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su kullanımı için acil önlemler alınması gerekiyor.