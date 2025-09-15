Son anket siyaset gündemini sarsacak! Kimse beklemiyordu

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutukluluğu sürüyor. Ünlü akademisyen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması konusunda kendi tabanını ikna edemediğini söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı araştırma videolarıyla tanınan ünlü akademisyen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine yönelik 10 bin 144 kişiyle yaptığı son anketin sonuçlarını duyurdu.

Dikkat çeken ankete göre, AKP tabanında İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik destek giderek azalıyor.

" 'İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI KESİNLİKLE YANLIŞ' DİYENLERİN ORANI ARTTI"

AKPli seçmenlerden "İmamoğlu'nun tutuklanması doğru" diyenlerin oranının büyük düşüş yaşandığını ifade eden Özkara, "İmamoğlu'nun tutuklanması kesinlikle yanlış" diyenlerin oranının arttığını vurguladı.

Özkara'nın "CHP seçmeninde neredeyse hiçbir değişim yok, hep yüzde 90-95 bandında gidiyor. Ancak AK Parti seçmeni içerisinde ciddi bir kırılma söz konusu" ifadeleri dikkat çekti.

Prof. Dr. Özkara, ankette "Tutuklama kararı kesinlikle doğru" diyenlerin oranının, önceki ankette yüzde 45,5 olduğunu kaydederken, sayının son ankette yüzde 38,5-39'a gerilediğini belirtti.

"AKP KENDİ SEÇMENİNİ İKNA ETMEKTE ZORLANIYOR"

Özkara, tutuklamayı 'doğru' bulan AKP'lilerin oranının yüzde 68,7'den yüzde 56,5'e düştüğünü belirtti. Prof. Dr. Özkara'nın, "AK Parti, kendi seçmenini özellikle İmamoğlu konusunda ikna etmekte zorlanıyor" değerlendirmesi de dikkat çekti.

