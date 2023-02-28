26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
11 ilimizi yerle bir edip, 45 bine yakın insanımızı kaybettiğimiz depremlerin ardından yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Araştırma, yüzde 95 güven aralığında 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirildi. İşte partilerin ve ittifakların son oy oranları.
Haber3'te yer alan bilgilere göre, Aksoy Araştırma'nın şubat ayına ilişkin son seçim anketine göre, AKP'nin oy oranında son iki ay içerisinde yüzde 2,4 gerileme görüldü.
2/17
Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 4,4 puan önünde olurken, seçimi muhalefetin kazanacağına dair görüş yüzde 51,9 ile yeniden çoğunluk haline geldi.
3/17
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy, 'Şubat ayında muhalefet toparladı' ifadelerini kullandı.
4/17
Aksoy Araştırma, 'Türkiye Monitörü Şubat Ayı Araştırması’nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
5/17
Araştırma, yüzde 95 güven aralığında 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirildi. Araştırmanın hata payı yüzde 2,5 olarak belirtildi.
6/17
Aksoy Araştırma'nın seçim anketinde katılımcılara 'Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.
7/17
Katılımcıların verdiği yanıtlara göre, partilerin oy oranı şöyle oluştu
8/17
AKP: Yüzde 32.1
9/17
CHP: Yüzde 27,3İYİ Parti: Yüzde 13,6
10/17
HDP: Yüzde 12 MHP: Yüzde 6,8
11/17
DEVA: Yüzde 0,9 Saadet: Yüzde 0,8
12/17
Gelecek: Yüzde 0,7 Diğer: Yüzde 5,8
13/17
AKP'DE GERİLEME Ankete göre AKP'nin oy oranında son iki ay içerisinde 2,4 puan gerileme oldu. Öte yandan Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 4,4 puan önünde yer aldı.
14/17
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy “AKPi’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış durduğu gibi AKP Aralık ayından bu yana yüzde 2,4 puan gerilemiş oldu.
15/17
Aynı zaman diliminde MHP ise 0,5 puan kaybetti. Şubat ayı araştırmasına göre Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın yüzde 4,4 önünde.
16/17
Yine HDP seçmeninin muhalefetin potansiyel adaylarına oy verme eğiliminin yüksek olduğundan yola çıkarsak muhalefet anlamlı farkla arayı açmış durumda.
17/17
Araştırmanın önemli bulgularından biri de seçmende gelecek seçimi muhalefetin kazanacağına dair görüşün yüzde 51,9 ile yeniden çoğunluk haline gelmesidir. Özetle şubat ayında muhalefet toparladı” dedi.