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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

11 ilimizi yerle bir edip, 45 bine yakın insanımızı kaybettiğimiz depremlerin ardından yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Araştırma, yüzde 95 güven aralığında 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirildi. İşte partilerin ve ittifakların son oy oranları.

Galeri Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 15:46
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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Aksoy Araştırma'nın şubat ayına ilişkin son seçim anketine göre, AKP'nin oy oranında son iki ay içerisinde yüzde 2,4 gerileme görüldü. 

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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 4,4 puan önünde olurken, seçimi muhalefetin kazanacağına dair görüş yüzde 51,9 ile yeniden çoğunluk haline geldi. 

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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy, 'Şubat ayında muhalefet toparladı' ifadelerini kullandı.

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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

Aksoy Araştırma, 'Türkiye Monitörü Şubat Ayı Araştırması’nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

Araştırma, yüzde 95 güven aralığında 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirildi. Araştırmanın hata payı yüzde 2,5 olarak belirtildi.

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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

Aksoy Araştırma'nın seçim anketinde katılımcılara 'Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

Katılımcıların verdiği yanıtlara göre, partilerin oy oranı şöyle oluştu

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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

AKP: Yüzde 32.1

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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

CHP: Yüzde 27,3İYİ Parti: Yüzde 13,6

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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

HDP: Yüzde 12
MHP: Yüzde 6,8
 

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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

DEVA: Yüzde 0,9
Saadet: Yüzde 0,8
 

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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

Gelecek: Yüzde 0,7
Diğer: Yüzde 5,8
 

13/17
26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

AKP'DE GERİLEME
Ankete göre AKP'nin oy oranında son iki ay içerisinde 2,4 puan gerileme oldu. Öte yandan Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 4,4 puan önünde yer aldı.
 

14/17
26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy “AKPi’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış durduğu gibi AKP Aralık ayından bu yana yüzde 2,4 puan gerilemiş oldu. 

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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

Aynı zaman diliminde MHP ise 0,5 puan kaybetti. Şubat ayı araştırmasına göre Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın yüzde 4,4 önünde. 
 

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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

Yine HDP seçmeninin muhalefetin potansiyel adaylarına oy verme eğiliminin yüksek olduğundan yola çıkarsak muhalefet anlamlı farkla arayı açmış durumda. 

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26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber

Araştırmanın önemli bulgularından biri de seçmende gelecek seçimi muhalefetin kazanacağına dair görüşün yüzde 51,9 ile yeniden çoğunluk haline gelmesidir. Özetle şubat ayında muhalefet toparladı” dedi.

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