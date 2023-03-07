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Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrası ilk anket: İlk turda bitiyor…

ORC Araştırma, Altılı Masa’da 3 Mart’ta yaşanan adaylık krizi sonrası 28 ilde yaptığı anket sonuçlarını yayımladı. Ankete göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 13 puan farkla geride bıraktı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 23:53
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İlk turda bitiyor… Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrası ilk anket

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrası ilk anket: İlk turda bitiyor…
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ORC Araştırma, 3 mart tarihinde Altılı Masa'da yaşanan adaylık krizi sonrası 4-6 Mart tarihleri arasında 28 ilde 1850 katılımcı ile yaptığı anket çalışmasını yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışması halinde katılımcıların oy tercihlerinin sorulduğu ankette, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin yüzde 56,8 seviyesinde olduğu görüldü.

Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan ise yüzde 43,2 seviyesinde kaldı.

OCAK ANKETİNDE KILIÇDAROĞLU GERİDEYDİ

Öte yandan aynı şirketin ocaktaki anketine göre Kılıçdaroğlu yüzde 41,8, Erdoğan’sa 42,5 alıyordu.

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