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Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu

Millet İttifakı'nın adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesinden sonra son anket sonuçları da gelmeye başladı… ORC'nin 13 puan farklık anketinden sonra Yöneylem Araştırma'nın da sonuçları da açıklandı

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 16:50
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İkinci anketin sonucunu canlı yayında ünlü isim açıkladı

Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
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Geçtiğimiz hafta Altılı Masa’nın gündem yaratan toplantıları sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’a ile Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu’nun arasındaki geçmesi beklenen seçimle ilgili olarak da son anket sonuçları da açıklanmaya başladandı.

TELE1 ekranlarında yayınlanan “Açıkça” programına Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü konuk oldu.

MİLLET İTTİFAKI 5 PUAN  ÖNDE

Kömürcü, son yaptıkları anket araştırmasının sonuçlarını paylaşarak, "Son 3-4 günde yaşananların gerisinde kalmış bir araştırma. 6 Mart itibarıyla yepyeni bir döneme geçtik. Ancak şu anda da yüzde yaklaşık 5 puanlık fark korunuyor" dedi.

Millet İttifakı tarafından ortaya konulan tablonun bu farkın açılarak devam etme olasılığının olduğunu söyledi.

Önümüzdeki seçimin bir cumhurbaşkanlığı seçiminden ziyade bir rejim oylaması olduğunu ifade eden Kömürcü, “Bu rejimin devam etmemesini isteyenler yüzde 55 civarında bir çoğunluğu oluşturuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyenler ise yüzde 35-40 aralığındaki banttalar aralarında da 10 puanlık bir kararsız seçmen grubu var” dedi.

Muhalefetin dağılmayıp beraber kaldığını ve ortak aday çıkarttığını söyleyen Kömürcü, bu adayın HDP seçmeni tarafından da desteklenmesi durumunda seçimin Millet İttifakı’nca kazanabilecek bir duruma gelindiğini aktardı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞLA VOLTRAN OLUŞTURULDU

Kömürcü ayrıca, Altılı Masa’da hiç kriz yaşanmasa bu tablonun uzağında kalınacağını ifade ederek, yaşanılan sürecin bütün muhalefet seçmeninin Kemal Kılıçdaroğlu isminde birleşmesine neden olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da seçim sürecine fiilen dahil olduğunu hatırlatan Kömürcü, “Muhalefet ‘Voltran’ı oluşturmuş durumda” dedi.

İLK ANKETTE FARK BÜYÜK

ORC Araştırma, Altılı Masa’da 3 Mart’ta yaşanan adaylık krizi sonrası 28 ilde yaptığı anket sonuçlarını yayımladı. Ankete göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 13 puan farkla geride bıraktı.

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