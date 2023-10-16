Son anketten 3 partiye şok

Asal Araştırma’nın yaptığı son seçim anketinden 3 partiye şok sonuç çıktı. Ankete göre AKP, CHP ve İYİ Parti’nin oyları düştü.

Son anketten 3 partiye şok

Asal Araştırma, 5-10 Ekim tarihleri arasında yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Sonuçlara göre AKP, CHP ve İYİ Parti oy kaybetti.

26 ilde 2 bin 600 kişi ile görüşülerek yapılan ankete göre Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) oyları arttı.

Anket sonuçlarına göre mayıs ayındaki seçimlerde Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'ne de milletvekili veren CHP, 5 ay önceye göre toplam 5 puan kaybetti ve yüzde 20'ye geriledi. İYİ Parti de yaklaşık 1,5 puan kaybederek yüzde 8 sınırına düştü.

Cumhur İttifakı'nda AKP bir puan kaybederken Yeniden Refah Partisi ve MHP yaklaşık 1'er puan yükseldi. Emek ve Özgürlük İttifakı da yükselişe geçti. Anket sonuçlarına göre Yeşil Sol Parti (HEDEP) yaklaşık 1, TİP ise yaklaşık 1,3 puan kazandı.

Asal Araştırma'nın anketine göre "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yanıtına göre siyasî partilerin oy oranları şöyle oldu:

AKP - %34.5
CHP - %20.2
MHP - %12.1
Yeşil Sol Parti - %9.8
İYİ Parti - %8
Yeniden Refah Partisi - %3.6
TİP - %3
Zafer Partisi - %2.7
Memleket Partisi - %1.1

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