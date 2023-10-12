Anket sonuçları ortaya çıktı. İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü yaşananlar konusunda hükümeti suçluyor

Ankete katılanların yüzde 86’sı hükümetin güvenlik zafiyeti yarattığını, yüzde 56’sı da Başbakan Netanyahu’nun istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.

Gazze’den “Aksa Tufanı” Adlı Saldırı

Gazze’den İsrail’e yönelik saldırılar, 7 Ekim’de Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın “Aksa Tufanı” adını verdiği kapsamlı bir operasyonla başladı. Gazze’den binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar sınır kapısını ele geçirerek İsrail içine girdi.

İsrail’in Gazze’ye Savaş Açması

İsrail ordusu da Gazze’ye karşı savaş açarak onlarca savaş uçağıyla saldırı başlattı. Gazze’de 1354 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 49 kişi yaralandı. İsrail’de ise 1300 kişi öldü, 3 bin 300 kişi yaralandı. Batı Şeria’da da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 31 Filistinli öldü, yaklaşık 180 kişi yaralandı.

Acil Durum Hükümeti ve Savaş Kabinesi

İsrail’de yaşanan kriz üzerine Başbakan Netanyahu ve muhalefet lideri Gantz, “acil durum hükümeti” kurma konusunda anlaştı. Bu hükümetin savaşla ilgili olmayan herhangi bir karar almayacağı açıklandı. Hamas’a karşı saldırıları yönetecek olan savaş kabinesinde ise Netanyahu, Gantz ve Savunma Bakanı Gallant yer aldı.