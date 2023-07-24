Son Dakika... Akbelen Ormanı'nda jandarma müdahalesi: Gözaltılar var

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere jandarma biber gazıyla müdahale etti.

Son Dakika... Akbelen Ormanı'nda jandarma müdahalesi: Gözaltılar var

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere jandarma biber gazıyla müdahale etti, biri avukat olmak üzere sekiz kişi gözaltına alındı.

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür madenine karşı İkizköylülerin doğa nöbeti tuttuğu alana bu sabah saat 05:30’da çok sayıda jandarma ve TOMA sevk edildi ve bölgedeki ağaçlar kesilmeye başlandı.

"NE HALE GETİRDİNİZ KÖYÜMÜ"

ANKA'nın haberine göre jandarma, zeytin ve çam ağaçlarının kesildiği bölgeye gitmek isteyen İkizköylülere ve çevrecilere izin vermedi. Köylüler, jandarmaya “Barikatı aç” sloganıyla karşılık verdi.

Jandarma ile köylüler ve çevreciler arasında arbede yaşandı. Jandarma, ağaç kesiminin sürdüğü bölgeye gitmekte ısrar eden köylülere ve çevrecilere biber gazıyla müdahale etti. Avukat İsmail Hakkı Atal'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. 4 kişi de saldırı sırasında yaralandı.

İkizköylü bir kadın, Akbelen Ormanı’nda yaşananlara “Ne hale getirdiniz benim köyümü” diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

740 dönümlük Akbelen Ormanı, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek istenmişti. 2021 yılında başlayan süreçle birlikte, İkizköylüler, ağaçlar kesilmesin diye ormanda kendilerine ait alanda nöbete başlamış, YK Enerji hakkında yasal yollara başvurmuştu. Akbelen Ormanı’nı kömür sahası olarak kullanmak isteyen YK Enerji’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı izinlere karşı açılan davalarda pek çok kez yürütmeyi durdurma kararı alınmış, fakat mahkeme kararları uygulanmamıştı. 2 yıldır devam eden eylemlerde farklı zamanlarda şirket tarafından ormana gönderilen işçiler, ağaçları kesmek isteyince yine jandarma müdahalesi ile karşılaşılmıştı. İkizköy Çevre Komitesi tarafından yapılan açıklamalarda, bugün için ormana girileceği ve ağaçların kesileceği belirtilmişti. Bu sabah jandarma gözetiminde başlatılan ağaç kesimine karşı köylüler yetkilileri yasalara uymaya çağırıyor

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