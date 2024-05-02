Son dakika... AKP önünde ortak açıklamanın yapılacağı kürsü kaldırıldı. İçerideki görüşme gergin görüşme mi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... AKP önünde ortak açıklamanın yapılacağı kürsü kaldırıldı. İçerideki görüşme gergin görüşme mi?
AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşen Erdoğan - Özel görüşmesi sırasında AKP Genel Merkezi önüne kurulan kürsü kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında merakla beklenen görüşme bugün gerçekleşti. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrası iki lider tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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KURULAN KÜRSÜ GERİ KALDIRILDI

Saat 16.00'da başlayan görüşme henüz sona ermemişken, AKP Genel Merkezi devam ederken konulan kürsü, ortak açıklama yapılacağı kanısı oluşturmuştu.

ekran-goruntusu-2024-05-02-174146.jpgAncak görüşme devam ederken kürsü kaldırıldı. Bu gelişme içeride sürmekte olan görüşmenin gergin mi geçtiği sorusunu akıllara getirdi.

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