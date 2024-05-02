Son dakika... AKP önünde ortak açıklamanın yapılacağı kürsü kaldırıldı. İçerideki görüşme gergin görüşme mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında merakla beklenen görüşme bugün gerçekleşti. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrası iki lider tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

KURULAN KÜRSÜ GERİ KALDIRILDI

Saat 16.00'da başlayan görüşme henüz sona ermemişken, AKP Genel Merkezi devam ederken konulan kürsü, ortak açıklama yapılacağı kanısı oluşturmuştu.

Ancak görüşme devam ederken kürsü kaldırıldı. Bu gelişme içeride sürmekte olan görüşmenin gergin mi geçtiği sorusunu akıllara getirdi.