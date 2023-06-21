Son Dakika... AKP'de olağanüstü kongre kararı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın partisini eylül ayında olağanüstü kongreye götüreceği öğrenildi.

Son Dakika... AKP'de olağanüstü kongre kararı

Odatv’de yer alan habere göre dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK toplantısı ardından AKP'de olağanüstü kongre kararı alındı.

Olağan kongreye eylül ayında gidilmesi beklenirken, Erdoğan'ın olağanüstü kongre kararı alması, il, ilçe kongrelerinin yapılmadan direkt olarak olağanüstü kongre sürecine gitmesi mevcut teşkilat başkanı Erkan Kandemir'i teşkilat başkanı olarak belirlemek istemediği şeklinde yorumlanıyor.

Partideki oy düşüşünü vekil belirleme süreçlerine bağlayan Erdoğan'ın, Erkan Kandemir'i görevden alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kandemir'in yerine ise Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'in gelmesi bekleniyor.

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