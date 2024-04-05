Son dakika... Ardahan'da mazbata CHP'ye verildi

Kaynak: ANKA
Son dakika... Ardahan'da mazbata CHP'ye verildi
Ardahan’da mevcut başkan ve CHP adayı Faruk Demir’in kazandığı seçim, AKP yönetiminin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilmişti. CHP’nin yenileme kararının iptali için başvurusu olumlu karşılandı.

Ardahan'da kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AKP adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

AKP İl Başkanlığı, Ardahan'daki tüm sandıkların yeniden sayılması ve seçimin iptal edilmesi için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti. Kurul, AKP'nin itirazını kabul ederek seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

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ARDAHAN'DA SEÇİM YENİLENMEYECEK

CHP, alınan karar sonrası İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Ardahan Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili kararı İl Seçim Kurulu verdi. CHP’nin itirazı olumlu değerlendirildi. Ardahan’da seçimin yenilenmemesine karar verdi.

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