Son Dakika... Asgari ücrette masadaki ilk rakam kesinleşti. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıkladı

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için pazarlık bugün başlıyor...

2022 yılı içerisinde, 3'üncü kez asgari ücret zammında düzenlemeye gidiliyor.

2 bin 853 TL olan asgari ücret, 2 sene içerisinde gelen revizelerle 5 bin 500 TL'ye ulaştı.

İlk toplantı bugün

Bu bağlamda, gelecek yıl uygulanacak ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün yapılacak.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek.

Komisyonda; işveren kesimi adına TİSK, işçi kesimini temsilen ise TÜRK-İŞ ve kamuyu temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları masada olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. İlk toplantıda taraflar tekliflerini masaya sunacak.

İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.

TÜRK- İŞ açlık sınırına işaret etti

TÜRK- İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tespit ettikleri açlık sınırının 7 bin 785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7 bin 785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtti.

Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Herkes bir rakam açıklıyor. Bizim bir rakamımız yok. Açıkladığımız rakam 7 bin 785 lira. Elimizde bir veri var. Açlık sınırı.

Önümüzde problemli mesele nedir? Vergi. Ülkeyi yönetenlerin vergiyle ilgili düzenleme yapması gerekiyor.

Emek, işçi sıkıntı içerisinde. Veremeyeceğimiz bir hesap dün de yoktu bugün de yok.

Adil bir komisyon olsa, tamamı asgari ücretli olsa... Bundan evvel asgari ücretli bir engelliyi bu masaya oturttu. Bugün asgari ücret öyle ülkenin gündeminde ki... Bu konuyu konuşması gereken TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ'in dışındaki sendikalar.

Asgari Ücret Komisyonu adil bir komisyon değil. 12 Eylül'den kalan sıkıntılı konular."

DİSK'ten asgari ücret teklifi

2023 asgari ücret zammını belirleyecek görüşmelere DİSK, 13 bin 200 lira ile masaya oturuyor.

Partilerden gelen rakamlar

Sendikaların yanı sıra, partilerden de asgari ücret teklifleri sunuldu.

Asgari ücret düzenlemesinde ilk talebin geldiği CHP, ücretin 10 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini belirtti.

HDP, asgari ücretin 12 bin TL olmasını istedi.

İYİ Parti'de yapılan değerlendirmelerin sonucunda asgari ücretin en az 9 bin 600 TL olması gerektiği belirlendi.