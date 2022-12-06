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Selçuk Geçer'den çok konuşulacak asgari ücret tahmini

Dolar ve euro tahminleriyle gündem olan ekonomist Selçuk Geçer, asgari ücret tahmininin 10 ila 11 bin lira arasında olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 09:44
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Ekonomist Selçuk Geçer'den çok konuşulacak asgari ücret tahmini

Selçuk Geçer'den çok konuşulacak asgari ücret tahmini
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Dolar kuru denince akıllara gelen isimlerin başında yer alan ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den çok konuşulacak açıklamalar gelmeye devam ediyor. 

Geçer, hükümetin yapacağı zamma ilişkin yeni bir yorum yaparken, asgari ücretin 2023 Ocak ayında göreceği seviyeyi de paylaştı.

“10 İLA 11 BİN LİRA ARASINDA”
Medyada dolaşan 7.500 gibi rakamların da yukarısına işaret eden Selçuk Geçer, asgari ücret hakkında beklentisinin 10 ila 11 bin lira arasında olduğunu dile getirdi.

ATALAY'A SERT TEPKİ: "BRAVO ALKIŞLAYALIM"
Geçer, geçtiğimiz günlerde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın asgari ücret teklifine tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

- “İşçinin temsilcisinin açıklamasına bakar mısınız? ‘Açlık sınırının altını kabul etmeyeceğiz.’ Sayın TÜRK-İŞ, siz açlık sınırının ne olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Zorunlu temel ihtiyaçların karşılanmasıdır. Ya kendiniz açıkladınız ey TÜRK-İŞ yoksulluk sınırı 25 bin lira çıktı dediniz. 4 kişilik bir aile için minimum 30 bin lira olması demektir. Siz sendikasınız sendika, siz çıkıp 'Benim işçim en az 15 bin lirayı masaya koyacağım bunun altını kabul etmeyeceğim.' diyeceksiniz. İşveren ne olacak diyorlar. Kusura bakmayın ben de o zaman şunu söylerim: bir yıldır bankalar korkunç karlar açıklıyor. Şirketlerin çoğu yüzde 300 kar yaptı. Prim mi verdiniz yurttaşa mı dağıttınız. Biraz da siz ödeyin bedel. Tamam o halde devlet ödesin farkı ben niye ödüyorum vatandaş olarak.  Sen asgari ücretine en azından yoksulluk sınırına çıkarmak zorundasın. İstanbul’da kiralar 5 binden başlıyor merkezde 10-15 bin liralar konuşuluyor. Anadolu’nun en uç illerinde evler 1,5 milyon liradan başlıyor. İzmir Ankara zaten 5-6 milyon.”

- “Kadrolu öğretmenler 10 bin lira maaş alıyor. Yazık günah siz hala çıkmışsınız 7-8 bin lira altını kabul etmeyeceğiz demişsiniz. Bravo alkışlayalım. Biz iki kişinin gelirinin 30 bin lira olduğunu düşünüyoruz bunun yarısı 15 bin lira olması gerekiyor vergisiz algısız desenize. Sen hikayeyi açlık sınırı ile açtın. O aldığınız maaşlar, pul olacak zaten 8 bin liranın kıyısında açlık sınırı."
 

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