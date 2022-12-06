Asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında net rakamlar verildi

tv100'de yayınlanan ve moderatörlüğünü Gürkan Hacır'ın yaptığı 'Taksim Meydanı' isimli programda asgari ücret hakkında açıklama yapan tv100 yazarı Hacı Yakışıklı rakam verdi.

Yakışıklı'nın verdiği rakama göre asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak yani asgari ücret 8 bin 250 TL olacak.

Yakışıklı'nın konuşması şöyle:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir sene önce demişti ki "Asgari ücret 384 doların TL karşılığı olsun" dedi, niye bunu söyledi? Çünkü asgari ücret 2002 yılında 117 dolar iken iktşdarın geldiği dönede 100 küsür dolardan 384 dolara kadar çıktı. Yani Kılıçdaroğlu "İktidar bu rakamı 384 dolara kadar getirmişti, şimdi de buna denk gelecek seviyeye çıksın istiyorum" demişti.

Şimdi bakalım duruma; dolar 18,6 TL. Asgari ücret şimdi 295 dolar alım gücü değerinde. Yani arada 89 dolar gibi bir fark var. Bu neye tekabül ediyor, 1655 liralık bir farka. Bugün 5500 TL olan asgari ücrete 1655 lira eklediğinizde bahsedilen seviyeye 384 dolar seviyesine ulaşılıyor.

Ama asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam konuşuluyor piyasalarda. Aldığım duyum da bu yönde, herkes bunu konuşuyor diyebilirim. Yüzde 50 zam geldiği takdirde asgari ücret 8 bin 250 TL'ye yükselmiş olacak..."

"9 BİN LİRA OLACAK"

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı son çalışma hakkında bilgi verdi. Gürel, "Bakanlar Kurulu'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 8 bin 500 lira gibi bir ücretle gideceğini 'enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözünü de üzerine koyarak ben yine 9 bin lira olacak iddiasını yineleyim" dedi.

"BEKLENTİ 31 ARALIK 1999 TARİHİNE KADAR KAPSAMIN GENİŞLEMESİ"

"EYT’de sona gelindi, bu yasa Ocak ayında yürürlüğe girer" diyen SGK uzmanı Özgür Erdursun "Yürürlük tarihi Şubat, Mart’a kalırsa hükümet açısından ters tepkilere neden olur, sonuçsuz kalır. Dolayısıyla Ocak ayında bu yasa yürürlüğe girer. 8 Eylül 1999 tarihi dahil, bu tarihe kadar sigortalı olanlar EYT’lidir. Beklenti 31 Aralık 1999 tarihine kadar kapsamın genişlemesi. Çünkü 17 Ağustos’ta büyük deprem oldu. Büyük depremden 21 gün sonra EYT yasası çıktı. O tarihte sigorta girişleri, çıkışları ertelendi" dedi.

"BU BEKLENTİYİ DE SAYIN BAKANIN KENDİSİ OLUŞTURDU"

Erdursun, "SSK’da kadın ve erkek 5 bin prim günü, Bağ-Kur’da 7 bin 200 gün kadınlar, 9 bin gün erkeklerde. Emekli Sandığında da 7200 ve 9 bin gün. Bunda bir değişiklik beklemiyoruz ancak sayın Bakan Vedat Bilgin 'Bağ-Kur’da gün eşitleyebiliriz' dedi. Böyle bir beklenti yoktu ama sayın bakanın açıklamalarından sonra 'acaba Bağ-Kur’da da gün sayısı SGK’ya yaklaşır mı?' diye büyük bir beklenti oluştu. Bu beklentiyi de sayın bakanın kendisi oluşturdu." şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 54 CİVARINDA ZAM YAPILIR VE YAKLAŞIK 8500 LİRA ORANLARINDA OLUR"

Asgari ücretle ilgili ise Erdursun "Türkiye’de 16 milyon çalışan var. 7,5 milyonu asgari ücretli. 8,5 milyonu asgari ücretin üstünde aylık alıyor. Bu kişilere yasal bir düzenlemeyle asgari ücrete yapılacak zam oranında zam yapılması yasal bir mevzuat haline getirilmelidir. Asgari ücrete yüzde 54 civarında zam yapılır ve yaklaşık 8500 lira oranlarında olur. Bugün 5500 lira emekli aylığı alan birine enflasyon oranında zam yapılacak onun aylığı da 6535 lirada kalacak. Devlet cömertliğini asgari ücrette gösteremez." sözerine yer verdi.