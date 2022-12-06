Asgari ücret için TÜRK-İŞ’ten kritik hamle. Yarınki toplantıdan saatler önce karar aldılar

Yarın milyonların beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak.

Yarın saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başlayacak. Toplantının taraflarından olan TÜRK-İŞ, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 TL’nin asgari ücret zammında ‘kırmızı çizgi’leri olduğunu aktararak, bu rakam ile masaya oturacaklarını açıklamıştı.

TÜRK-İŞ’TEN KRİTİK HAMLE

Ancak kritik toplantı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. TÜRK-İŞ, bu toplantıdan saatler önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırılacak.

TÜRK-İŞ, yarınki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, konfederasyonun Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan son dakika bilgisine göre ise, yarınki asgari ücret tespit komisyonu toplantısı teknik müzakere toplantısı olup basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.