Son dakika... Aydın Muğla karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 5 ayrı bölgede orman yangınlarının devam ettiğini açıklamasından sonra bir yerde daha yangın çıktı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, alevler sebebiyle Aydın-Muğla kara yolu trafiğe kapatıldı.

AYDIN-MUĞLA KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI, 2 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, yangının hızla yayıldığı alanlarda karadan müdahalesini sürdürürken, yangın söndürme helikopterler ve uçakları da havadan destek veriyor. Alevler sebebiyle Aydın-Muğla kara yolu trafiğe kapatıldı. Öte yandan tedbir amaçlı Nebiköy ve Kafaca Köyü tahliye edildi.

İZMİR YANGINI GÜNLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu açıkladı. İzmir Yamanlar Seyirtepe'de açıklamalar yapan Yumaklı, "Bugün güzel haberlerimiz var. Güne güzel haberlerle başlamak memnuniyet verici. İzmir Karşıyaka Yamanlar'da herhangi bir risk olmadığını açıklamıştık. Çok şükür şu an bu yangın kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

"BOLU YANGINI KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı devam eden diğer yangınlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Bolu’nun Göynük ilçesindeki yangının sarp arazide çıktığını ve geniş bir alanda etkili olduğunu belirten Yumaklı, Şu anda bölgenin kontrol altına alındığını, ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler yaşanabileceğini, endişe etmeye gerek olmadığını söyledi.

"ÇEŞME'DE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Çeşme'de makilik alandaki yangına ekiplerin intikal ettiğini söyleyen Yumaklı, yine yerel yönetimlerden valilik koordinasyonuyla gidildiğini ve müdahaleye başlandığını, bir sitenin boşaltıldığını, zarar gören ev ya da bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.