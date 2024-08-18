Muğla'da eş zamanlı orman yangını

Yangın, Yatağan ilçesinin Yavaş Mahallesi ve Muğla merkezindeki Yeniköy Mahallesi'nin ormanlık alanlarında eş zamanlı olarak ortaya çıktı.

Ormanlık alanlarda yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler hızla olay yerine sevk edildi.

Yangın bölgelerine kısa sürede ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevlere karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de havadan destek sağladı.

Alevlerle yoğun bir şekilde mücadele eden ekipler, yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.