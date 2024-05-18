Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir gözaltı daha

Türkiye'nin konuştuğu Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 8 oldu.

Öte yandan gözaltındaki kişilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne operasyon yapan polis müdürlerinin gözaltına alınmasını gündemdeki yerini koruyor.

Gözaltına alındığı açıklanan dört kamu görevlisinden üçünün Ayhan Bora Kaplan'ı Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alan polisler olduğu da ortaya çıkmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz yaptığı paylaşımda "Ayhan Bora Kaplan’ı gözaltına alan bu üçlü; Organize Şube’den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetin (Ayaktaki takım elbiseli), Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan (yeşil tişörtlü) ve Komiser Ufuk Gültekin (beyazlı) gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Sadece polisler değil siviller de gözaltına alındı.

NELER OLDU?

Soruşturmada yaşananlar emniyet ve yargıdan siyaset cephesine uzanan dikkat çekici iddialarla gündemi sarsmaya devam ediyor.

Soruşturmada "M7" koduyla, gizli tanık yapıldıktan sonra serbest bırakılan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik kendisinden bazı kişilerin adını vermesinin istendiğini iddia etmişti.

İddiaların hemen ardından gözaltına alınmalar başladı.

ALİ YERLİKAYA SARAY'DAKİ ZİRVEYE ÇAĞRILMAMIŞTI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u; Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan 3 polis müdürüyle ilgili görüşmek için Saray'a çağırmıştı.

Ancak soruşturmanın merkezindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın olmaması dikkat çekmiş ve bazı iddiaları gündeme getirmişti.