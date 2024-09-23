Son Dakika: Bakan Tunç'tan Narin konuşması: Cinayet ile ilgili ortaya çıkan yeni detayları açıkladı

Narin Güran soruşturması hakkında konuşan Bakan Tunç, ‘Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak, deliller var’ dedi.

TUNÇ: TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ, İNCELENİYOR

Tunç, Narin'in katillerinin kısa sürede çıkarılacağını söyledi. Bir takım görüntüleri ise TÜBİTAK tarafından incelendiğini vurgulayan Tunç, bilgilerin kamuoyuna yansıtılmadığını açıkladı. Tunç, "Burada özellikle hem elde edilen adli tıpın ortaya koyduğu DNA tespitleri, soruşturma gizli tabii ki. Gizlilik kapsamında özellikle teknik verilerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu. Ses ve görüntü anlamında elde edilen görüntülerle ilgili çalışma yapılıyor.Soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu. 3 adli kontrol kararı verilen kişi var. Bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi var. Bir takım kamera görüntüleri var. Dün TÜBİTAK'a gönderildi, inceleniyor." dedi.

Katillerin mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edileceğini belirten Tunç "Yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez. Hesap verecekler" ifadelerini kullandı

NE OLMUŞTU

Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan, 8 Eylül günü cansız bedeni mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine soruşturması devam ediyor.

Bakanlık harekete geçti 2 tanık korumaya alındı. Narin'in katilinin açıklanması an meselesi...

Narin cinayetinde kilit isim 'Vicdan azabı çekiyorum' deyip her şeyi itiraf etti

"YARIN GÜNDEME GETİRİLECEK"

Ayşenur Ezgi Eygi hakkında da konuşan Tunç, Ayşenur'un hakkının korunacağının altını çizdi. Tunç, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız konuşma yapacak, mutlaka bu konuya da değinecektir. Uluslararası Adalet Divanı'na da delilleri takdim edeceğiz" dedi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölüm nedeni belli oldu. Filistin'de katledilmişti