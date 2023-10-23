Son dakika… Beşiktaş’ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta yapılacak seçim tarihi 17 Aralık oldu.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin aday olup olmayacağı henüz netleşmedi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir. Buna göre; Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecektir. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacaktır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık Pazar günü yapılacaktır. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Öte yandan Başkan adayı olan Hasan Arat da sosyal medyadan açıklama yaptı.

İşte açıklama;