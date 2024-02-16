Son Dakika... Biden Navalni'nin ölümünden Putin’i sorumlu tuttu

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Navalni'nin ölümünden Putin'i sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Joe Biden, Sibirya'da cezaevinde bulunan tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalni'nin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin cezaevinde öldüğü öğrenildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Navalni'nin ölüm nedenine dair bilgimiz yok" denilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), tutuklu muhalif Aleksey Navalni’nin cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirilmişti.

FSİN'den yapılan açıklamada, Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki 3 no'lu cezaevinde bulunan Navalni'nin sağlığının kötüleştiği ve bilincini kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Navalni'ye yapılan gerekli tıbbi müdahaleler olumlu sonuç vermedi. Doktorlar öldüğünü tespit etti. Ölüm nedeni araştırılıyor." ifadelerine yer verilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin Federal Cezaevi Hizmetleri'nin belirli kurallar çerçevesinde Navalni'nin ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." demişti.