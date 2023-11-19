Son dakika... Bir kentte daha eğitime ara verildi

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sürüyor. Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından okulların 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

VALİLİK DUYURDU

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ZONGULDAK'TA DA OKULLAR TATİL

Zonguldak'ta etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.